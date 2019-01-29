«Хлеба и транспорта не было» — ростовчане вспоминают снежный коллапс

Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM Ростовские интернет-пользователи вспоминают последствия сильнейшего снегопада, который обрушился на Ростовскую область пять лет назад. В ночь на 29 января 2014 года выпала месячная норма осадков, что привело не только к транспортному коллапсу. Горожане добирались на работу пешком, в течение нескольких дней автовладельцы раскапывали свои машины из снежных сугробов.

«А вы помните? Небывалый снегопад 29 января 2014 года. За день выпала месячная норма снега. В магазины не успевали подвозить хлеб, люби брали магазины штурмом. 10-бальные пробки держались несколько дней. Машины засыпало снегом по крышу. Город откапывался неделю!», — напомнили подписчики паблика «Ростов Главный», прикрепив к посту фотоснимки.

«Ровно пять лет назад, 29 января 2014 года. В этот день в Ростове случился сильнейший снегопад. Город парализовали 10-ти бальные пробки. Подвоз продуктов прекратился, прилавки опустели, за хлебом выстраивались огромные очереди. Люди не могли выйти из подъездов, найти свою машину в сугробах. Дорог не стало — остались одни направления. Вот это была суровая зима, а не то что сейчас — простой гололёд», — отмечают пользователи сообщества «Это Ростов-на-Дону! — Новости».

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Хлеб не дошёл до прилавков четверти магазинов Ростова

ИА REGNUM напоминает, что из-за снегопада ситуация с продовольствием, транспортом и вывозом мусора вышла из-под контроля властей. Так, с 28 января 2014 года из-за снегопада поставки продовольствия были частично блокированы, городские власти и департамент потребительского рынка региона оказались не готовы к обеспечению населения необходимыми продуктами питания в условиях ЧС. На это указывал губернатор Василий Голубев.

«Сработали очевидно неудовлетворительно. В этот сложный период система в городе разбалансирована», — констатировал глава региона.

На полках отсутствовали не только хлеб, молочная продукция, но и фрукты.

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Вице-губернатор Ростовской области: Все виновные в дорожных коллапсах будут наказаны

За сложную ситуацию, которая сложилась в регионе после снегопада, первым ответил Евгений Лебедев, занимающий тогда пост заместителя министра транспорта области. Ему был объявлен выговор. Стоит отметить, что в 2014 году Лебедев получил должность замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству, в 2018 году он ушёл в отставку в связи с транспортной реформой.

Наказать планировалось и руководителей автотранспортных предприятий, которые не организовали выезд общественного пассажирского транспорта на городские маршруты. Вот только вопрос заключался не в количестве транспорта, а в том, что дороги не были расчищены.