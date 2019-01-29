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Водитель-убийца, на чьих руках гибель 15 человек, был казнен в Китае

Общество

Мужчина по имени Ян Цзаньюнь умышлено направил свой внедорожник Land Rover в толпу людей в уезде Хэндун города Хэнъян 12 сентября 2018 года

Пекин, 29 января 2019, 10:45 — REGNUM  Мужчина, обвиняемый в гибели 15 человек в результате аварии на внедорожнике, был казнен в провинции Хунань центральной части Китая, сообщили в Верховном народном суде Китая, передает 29 января агентство Синьхуа.

Мужчина по имени Ян Цзаньюнь умышлено направил свой внедорожник Land Rover в толпу людей в уезде Хэндун города Хэнъян 12 сентября 2018 года, а затем вышел из автомобиля на пал на прохожих с ножом. В результате его действий 15 человек погибли и еще 43 получили ранения.

Ян был приговорен к смерти, поскольку был признан опасным для общества, а также лишен всех своих политических прав до конца его жизни Промежуточным народным судом Хэнъяна. Приговор был приведен в исполнение Верховным народным судом 18 января 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о смертном приговоре, вынесенным китайским судом водителю-убийце стало известно 12 декабря 2018 года.

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