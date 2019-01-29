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Компания Unity разработала видеоигру для искуственного интеллекта

Общество

Каждый её уровень генерируется процедурно

Сан-Франциско, США, 29 января 2019, 10:36 — REGNUM  Компания Unity Technologies разработала первую видеоигру под названием «Башня препятствий», которая предназначена не для реальных игроков, а для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 28 января сообщил портал The Verge.

Этот программный продукт позволит исследователям в области ИИ оценить то, как он будет проходить 100 уровней башни, которые будут изменяться непредсказуемым образом. Отмечается, что каждый такой уровень генерируется процедурно, он будет изменяться каждый раз, как ИИ будет пытаться пройти его. Компания заявила, что тот разработчик, чей ИИ сможет пройти «Башню препятствий», получит приз в размере $100 тыс. Победители будут объявлены 14 июня 2019 года.

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Напомним, компания Unity Technologies из США известна своей движком (базовой программой игры) Unity — межплатформенной средой разработки игр. Этот движок используют, в частности, такие игры, как 7 Days to Die, Fallout Shelter, Pillars of Eternity, Pokémon Go и Kerbal Space Program.

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