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Госслужащих предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Общество

Работа проводится в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции

Москва, 29 января 2019, 10:31 — REGNUM  Российский Минюст начал разрабатывать поправки к законодательству, предусматривающие освобождение госслужащих от наказания за коррупцию при наличии «обстоятельств непреодолимой силы». Соответствующее уведомление размещено на портале проектов нормативно-правовых актов.

В подготовке поправок, как отмечается, участвуют Минтруд, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет. Работа проводится в рамках исполнения Национального плана противодействия коррупции.

Речь идет о случаях, когда чиновники не могут соблюдать установленные запреты, ограничения и требования в силу объективных обстоятельств. Такие инциденты предложено не считать правонарушениями. В настоящее время законодательство не предусматривает освобождение от ответственности за деяния, признанные по итогам соответствующей проверки коррупционными правонарушениями.

Доклад о необходимых изменениях в федеральный закон «О противодействии коррупции» внесен в правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, наделяющий Генеральную прокуратуру полномочиями по проверке сведений о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений в иностранных банках за рубежом.

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Коррупция и борьба с ней
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