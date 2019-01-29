«Курские электросети» пытались купить два авто за счет потребителей

Курск, , 10:29 — REGNUM В Курске по требованию прокурора при расчете тарифов на электроэнергию исключили стоимость автомобилей, которые купило АО «Курские электрические сети». Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

АО «Курские электрические сети», поставляющее электроэнергию на территории областного центра, при исполнении инвестиционной программы на 2015−2019 годы учло затраты на приобретение двух дорогостоящих автомобилей. При этом покупка транспортных средств не была вызвана производственной необходимостью, а организация в работе должна следовать принципам энергосбережения и энергоэффективности.

Городской прокурор направил представление в комитет по тарифам и ценам Курской области, и при расчёте тарифов АО «Курские электрические сети» на 2019 год была исключена сумма в размере трёх миллионов рублей.