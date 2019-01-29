Свердловчане выступили против мусороперерабатывающего завода в Краноуфимске

Красноуфимск, Свердловская область, , 10:19 — REGNUM В Свердловской области жители Красноуфимска собрали под обращением к губернатору Евгению Куйвашеву более девяти тысяч живых собственноручных подписей против строительства на территории городского округа мусороперерабатывающего завода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Красноуфимской общественной экологической организации (КОЭО) «Сокол»Татьяна Мамонтова.

Подписавшиеся требуют обязать администрацию Красноуфимска провести процедуру общественного обсуждения расторгнуть концессионное соглашение с подрядчиком строительства завода. А также рассмотреть несколько земельных участков на других территориях для строительства полигона и предприятия, с целью выбора оптимального и соответствующего всем требованиям законодательства при участии глав соседних муниципалитетов.

Как пояснила общественница, жители города обеспокоены возможным ухудшением экологической обстановки в округе из-за строительства предприятия. Горожане не уверены также в том, что будет построено предприятие, а вместо него не появится обычный полигон для вывоза мусора.

«До сих пор мы не получили копию технического задания, хотя неоднократно делали запросы и обращались при личных встречах, но безрезультатно. Почему их не предоставляют, по какой причине скрывают?» — заявила Татьяна Мамонтова.

Общественница уточнила, что на прошедших общественных слушаниях горожанам так и не представили ряд необходимых документов, в том числе экологическую экспертизу.

«Народ понимает, что мусор перерабатывать нужно. И мы не против того, что строить надо, но не в этом месте, так как всего в 800 метрах согласно представленным планам находится детский лагерь «Чайка», да и сам полигон находится в центре лесопарковой зоны», — пояснила Татьяна Мамонтова.

Она отметила, что рядом расположена кедровая роща, которая появилась 27 лет назад и на данный момент начала плодоносить. Также работники лесохозяйства там выращивают сосны и ёлки. Более того общественники представили карты согласно которым предприятие может появиться в зоне месторождения артезианских вод для Красноуфимска и близлежащих посёлков.

Помимо этого Татьяна Мамонтова считает, что нарушения были при соглашении концессионного соглашения, а также нарушаются его условия.

«Я считаю, что у нас обоснованные претензии и обоснованные требования, а не просто эмоции», — подытожила общественница.

Напомним, что идея строительства мусороперерабатывающего завода в городском округе Красноуфимска начала реализовываться в 2017 году. Для этого местные власти заключили концессионное соглашение с «ТБО Экосервис». Планируемая мощность предприятия составит порядка 100 тыс. тонн в год. При этом завод будет перерабатывать мусор не только из городского округа Красноуфимска, но и из близлежащих муниципалитетов.

Отметим, представители «ТБО Экосервис» заявляли, что речь не идёт о мусоросжигающем заводе. Будет построено предприятие савтоматическими линиями, где отходы будут отсортировываться и обезвреживаться путём сепарации. Также они настаивают на том, что участок для строительства завода выбран без нарушений санитарных норм и экологического законодательства.

Добавим, что решение о строительстве мусороперерабатывающего комплекса в Красноуфимске принималось на региональном уровне. Всего в Свердловской области планируется построить 20 новых аналогичных производств.