«Нечестно по отношению к аудитории»: Valve о переносе Metro Exodus из Steam

Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Компания Deep Silver приняла решение продавать игру Metro Exodus при помощи цифрового магазина Epic Games Store, а не Steam (где она должна была распространяться изначально). Компания Valve прокомментировала решение Deep Silver и открыто высказала своё недовольство на официальной странице игры в Steam.

«Мы считаем, что удалять игру из Steam нечестно по отношению к аудитории, особенно после длительного периода предзаказов. Мы приносим извинения пользователям Steam, которые рассчитывали, что купить игру можно будет вплоть до релиза 15 февраля, однако мы узнали о решении недавно, и у нас было мало времени на оповещение», — пишут представители Valve.

Условия покупки игры в Steam сохранятся для тех, кто успел оформить её предзаказ. Сообщается, что все дополнения и обновления к игре также можно будет оформлять через Steam — правда Metro Exodus вернется в продажу сервиса только 14 февраля 2020 года.

Напомним, что ранее компании Deep Silver и Epic Games заключили соглашение, согласно которому Metro Exodus в течение года с релиза будет эксклюзивном магазина Epic Games Store. По словам Deep Silver, партнерство с Epic Games поможет инвестировать в будущее серии Metro и студию 4A Games (разработчики игры). Эксперты считают, что такое партнёрство будет выгодно как издателю, так и геймерам во всём мире (в России цена на игру останется неизменной).

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