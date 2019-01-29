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Фонд поддержки языков коренных народов создали в России

Общество

О том, кто возглавил фонд поддержки языков коренных народов не сообщается

Париж, 29 января 2019, 10:11 — REGNUM  В Российской Федерации учрежден специальный фонд, призванный способствовать восстановлению и сохранению языков коренных народов. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в интервью ТАСС.

По его словам, приказ о создании фонда поддержки языков коренных народов был подписан в минувшую пятницу, 25 января.

Баринов отметил, что в 2019 г. в РФ планируется сделать акцент на подготовке учебников и программ для малочисленных коренных народов севера Сибири и Дальнего Востока.

О том, кто возглавил фонд поддержки языков коренных народов не сообщается.

Отметим, что руководитель ФАДН Игорь Баринов находится в Париже, куда он прибыл в составе российской делегации на мероприятие в честь Международного года языков коренных народов.

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Коренные малочисленные народы РФ
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