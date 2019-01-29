Ремейк игры Resident Evil 2 вышел в лидеры игрового рынка Великобритании

Лондон, , 10:04 — REGNUM Ремейк популярной игры Resident Evil 2, вышедший 25 января 2019 года, стал лидером рейтинга продаж игрового рынка Великобритании. Об этом 28 января сообщил портал Eurogamer.

Таким образом, спустя 20 лет игра вновь смогла занять первое место в списке. Издание напоминает, что в январе 2017 года на первое место вышла седьмая часть Resident Evil. В топ-5 рейтинга также вошли Shootin Tootin Cowboy Rootin, COD BLOPS 4, New Super Mario Bros. U Deluxe и FIFA 19.

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Напомним, Resident Evil 2 представляет собой ремейк оригинальной игры в жанре Survival horror, вышедшей в 1998 году. Её релиз состоялся на платформах PlayStation 4, Xbox One и PC.

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