Грипп наступает: закрыты почти 70 школ и детских садов Северной Осетии

Владикавказ, , 10:02 — REGNUM В Северной Осетии продолжает наступление грипп. Из-за возросшего числа заболевших детей закрыты на карантин 50 детских садов и 19 школ, сообщили 29 января в министерстве образования республики.

Во Владикавказе перестали работать из-за гриппа восемь школ, 19 детских садов и три дошкольных отделения при школах. Шесть школ и восемь детских садов закрыты на карантин в Пригородном районе, в Правобережном — три школы и 13 детских садов. Не лучше ситуация в Алагирском, Дигорском, Моздокском районе.

Остаются островком благополучия лишь Кировский и Ардонский районы. При этом в минобре рекомендовали, ссылаясь на предписание управления Роспотребнадзора, приостанавливать занятия в школах и детских садах, в случае если число заболевших гриппом и ОРВИ превышает 20%.

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Как сообщало ИА REGNUM, наступление гриппа в 2019 году началось в Северной Осетии со столицы республики. С 24 по 31 января были закрыты на карантин несколько школ и детских садов города Владикавказа.