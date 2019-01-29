В Якутске указали на проблему с эксплуатацией газового оборудования в домах

Якутск, , 10:00 — REGNUM Отсутствие результатов диагностирования газового оборудования в жилых домах с истекшим сроком эксплуатации позволяет приостановить поставку в них газа. Сейчас в Якутске более 500 таких домов, сообщает 29 января пресс-служба «Сахатранснефтегаза».

Вопрос о проведении техдиагностирования стал одним из основных на семинаре, посвященном вопросам безопасности при пользовании газа в быту. В нём приняли участие представители 15 управляющих компаний Якутска, Гостройжилнадзора Якутии и Службы эксплуатации городского хозяйства.

На мероприятии было отмечено, что в настоящее время Якутске имеется 579 домов с истекшим сроком эксплуатации, составляющим свыше 30 лет. Управляющие компании предоставили заключения по техдиагностированию 167 домов, и только 67 из них соответствуют приказу Ростехнадзора №613.

«Собрав деньги со своих жильцов управляющие компании отдали их организациям, которые не выполнили необходимые работы соответствующим образом», — пояснил начальник Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» Антон Томский.

Для решения обозначенной проблемы представители УГРС предложили осуществлять кураторство за проведением техдиагностики на безвозмездной основе. Позицию предприятия поддержал приглашенный на семинар начальник отдела лицензионного и жилищного контроля Управления Гостройжилнадзора Якутии Николай Атастыров.

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