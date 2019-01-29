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Прокуратура требует обеспечить Махачкалу качественной питьевой водой

Общество

Вынесено представление в адрес врио мэра города

Махачкала, 29 января 2019, 10:07 — REGNUM  Качество подаваемой жителям пригорода Махачкалы воды не соответствует санитарным нормам и гигиеническим требованиям. Некачественная вода поступает по централизованной системе водоснабжения в поселки Семендер, Сулак, Шамхал, а также в близлежащие села Красноармейское и Шамхал-Термен, сообщили ИА REGNUM 29 января в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Отмечается, что согласно положениям федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и «О водоснабжении и водоотведении» организация водоснабжения населения входит в полномочия органов местного самоуправления. В связи с этим надзорный орган внёс представление в адрес врио главы города Мурада Алиева с требованием устранить выявленные нарушения и обеспечить потребителей качественной питьевой водой.

Напомним, о «водной» проблеме в Махачкале в декабре 2018 года заявлял и Роспотребнадзор Дагестана. Было отмечено, что подаваемая жителям Кировского и Советского районов города питьевая вода не проходит необходимый цикл водоподготовки и очистки. Кроме того, без необходимого обеззараживания вода подается и в пригородные посёлки Загородный, Красноармейск, Семендер и Шамхал, а также в село Шамхал-Термен. Тогда представление прокуратурой было внесено в адрес генерального директора поставщика воды ОАО «Махачкалаводоканал».

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Случаи массового отравления водой в Дагестане — и в его столице в частности —происходят ежегодно. Так, например, в январе 2018 года вспышка кишечной инфекции была выявлена в посёлке Ленинкент. Причиной отравления почти 40 жителей поселка стало заражение от воды из канала Октябрьской революции, в которой утонул человек.

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Развитие систем водоснабжения и водоотведения
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