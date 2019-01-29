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На юге Таджикистана за пять месяцев изъяли 400 единиц огнестрельного оружия

Общество

Уровень преступности в регионе снизился на 30%

Душанбе, 29 января 2019, 09:58 — REGNUM  С сентября 2018 года по январь 2019 года в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана правоохранительные органы изъяли около 400 единиц огнестрельного оружия, заявил генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон, сообщает 29 января агентство «ТаджикТА».

По его словам, с начала деятельности межведомственного штаба по наведению порядка и законности уровень преступности в регионе снизился на 30%.

Отметим, работа штаба была организована в сентябре 2018 года.

Напомним, в сентябре 2018 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил с рабочим визитом Горно-Бадахшанскую автономную область. Глава государства раскритиковал правоохранительные органы за высокий уровень преступности в регионе.

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