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Wynn Resorts отчиталась об урегулировании секс-скандала

Общество

Действующий менеджмент американской компании отметил, что все фигуранты, в отношении которых проводилось расследование, на сегодняшний день в компании уже не работают

Лас-Вегас, США, 29 января 2019, 09:50 — REGNUM  Американская компания-оператор казино Wynn Resorts сообщила об урегулировании ситуации с расследованием Совета Невады по контролю за играми в связи с исками против основателя и бывшего гендиректора Wynn Resorts Ltd Стива Уинна. Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.

Сообщается, что иски против Уинна были связаны с сексуальными домогательствами в отношении сотрудников. Действующий менеджмент отметил, что все фигуранты, в отношении которых проводилось расследование, на сегодняшний день в компании уже не работают. Также в Wynn Resorts отметили, что приняли ряд мер, повышающих безопасность своих сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что Бенджамин Брафман, адвокат голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, не желает более защищать своего клиента.

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Секс-скандалы в США и их последствия
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