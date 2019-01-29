Wynn Resorts отчиталась об урегулировании секс-скандала

Лас-Вегас, США, , 09:50 — REGNUM Американская компания-оператор казино Wynn Resorts сообщила об урегулировании ситуации с расследованием Совета Невады по контролю за играми в связи с исками против основателя и бывшего гендиректора Wynn Resorts Ltd Стива Уинна. Об этом говорится в опубликованном заявлении компании.

Сообщается, что иски против Уинна были связаны с сексуальными домогательствами в отношении сотрудников. Действующий менеджмент отметил, что все фигуранты, в отношении которых проводилось расследование, на сегодняшний день в компании уже не работают. Также в Wynn Resorts отметили, что приняли ряд мер, повышающих безопасность своих сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что Бенджамин Брафман, адвокат голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, не желает более защищать своего клиента.

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