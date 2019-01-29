Экс-президент ЮАР замешан в коррупционном скандале — СМИ

Кейптаун, , 09:56 — REGNUM Экс-президент ЮАР Джейкоб Зума оказался замешан в еще одном коррупционном скандале пока находился у власти, сообщает RFI Kiswahili.

По данным издания, 28 января комиссия по расследованию коррупционных преступлений начало следствие по делу еще одного коррупционного скандала, в котором замешан Зума.

По предварительным данным, один из свидетелей обвинил Зуму в получении ежемесячных взяток от организации по безопасности. Так, один из высших лиц компании Bosasa Анджело Агриззи сообщил, что экс-президент ЮАР получал 20 000 евро каждый месяц.

Комиссия продолжает допрос свидетелей.