Корью в Москве заболели четыре ребёнка – Роспотребнадзор

Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве четыре школьника заболели корью, сообщили 28 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

В надзорном ведомстве отметили, что трое заболевших детей — школьники из одной семьи, которые «не привиты против кори по причине отказа родителей от проведения профилактических прививок». Ещё один школьник был выявлен на востоке столицы, он также не был привит.

Как сообщало ИА REGNUM, в двух школах Москвы, № 1434 и № 1797, введены карантинные мероприятия по кори. В учебных заведениях усилен противоэпидемический режим и отменены массовые мероприятия.

Ранее в Москве школьные и дошкольные учреждения вводили карантин из-за массовых случаев дизентерии у несовершеннолетних.

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