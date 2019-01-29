Благотворительный фонд выделил $37 млн на беднякам провинции Сычуань в КНР

Пекин, , 09:27 — REGNUM Сычуаньский фонд борьбы с бедностью сообщил, что потратил более 250 млн юаней ($37 млн) на преодоление нищеты в юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Фонд был создан Центральным Комитетом Китайской национальной ассоциацией демократического строительства в 2007 году во имя вовлечения организации в процесс преодоления бедности в Поднебесной. Более 2 млн человек ощутили на себе блага, которые принес им фонд в 2018 году, включая улучшение качества медицинского обслуживания, образования и так далее.

«За прошедший год мы пожертвовали деньги на 939 автомобилей скорой помощи, фактически достигнув своей цели подарить по одной скорой машине скорой помощи каждому госпиталю уездного уровня в пяти районах провинции компактного проживания представителей этнических меньшинств», — заявил генеральный секретарь фонда Ли Сяолинь.

Фонд намерен выделить 265 млн юаней на борьбу с бедностью в 2019 году, отметил Ли. Напомним, что Китай планирует к 2020 году побороть беспробудную нищету в стране, введя Китай в число стран умеренного достатка населения.

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