Воронежский губернатор поручил срочно очистить крыши от снега

Воронеж, , 09:24 — REGNUM Срочно провести работу по очистке от снега кровель зданий, прежде всего, социальных объектов, поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев 28 января на внеочередном заседании комиссии правительства Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В начале заседания прозвучала информация о пяти случаях обрушения кровли из-за скопившегося снега в нескольких районах области за период с 24 по 28 января. Так, в Поворинском районе пострадал детский сад, в Рамонском — ФАП, в Грибановском и Каширском — жилые дома, а в Борисоглебском городском округе — ремонтный цех ПАТП. Погибших и пострадавших при обрушении нет.

Глава региона поручил срочно очистить от снега кровли зданий, и прежде всего — учреждений социального назначения. Он напомнил, что задача была поставлена перед главами муниципалитетов еще 23 января.

«Уже завтра главы районов должны мне представить план по очистке кровель, фактически пообъектный и подомовой — очередность и сроки. Это касается и Воронежа. Кроме того, максимально быстро необходимо привести в порядок все обрушившиеся кровли. Жители не должны испытывать неудобства», — сказал губернатор.

Впрочем, по данным, которые привел на заседании руководитель Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков, в ближайшее время в регионе не ожидается снегопадов, но в середине недели прогнозируется потепление, а значит — повышается опасность падения льда с крыш. Александр Гусев потребовал провести всю работу максимально оперативно, чтобы не допустить несчастных случаев.