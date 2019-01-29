Удорожание парковок в Москве не уменьшило число автомобилей — опрос

Москва, , 09:23 — REGNUM Увеличение стоимости парковки в центре Москвы не уменьшило число паркующихся автомобилей. Так, 34% опрошенных завили, что «ничего не изменилось». Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

20% москвичей отмечают, что на парковках в центре стало больше автомобилей класса «люкс», еще 20% считают, что стало больше машин среднего класса. 26% опрошенных затруднились ответить.

Более половины автомобилистов в Москве (55%) не останавливались на парковку в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) в течение последнего месяца. Каждый пятый парковался в центре один или два раза. Еще 20% респондентов — три и более раз.

По мнению большинства опрошенных, чтобы найти парковочное место в центре Москвы нужно в среднем не меньше 20 минут. Так, 33% автомобилистов тратят на поиски места от 5 до 10 минут. 23% — от 10 до 20 минут. 8% — от 20 минут до получаса, 6% ищут парковку более 30 минут.

Опрос проведен 18—22 января 2019 года среди населения Москвы старше 18 лет, которому приходилось парковать автомобиль в пределах ТТК в течение последнего месяца. Опрошены 6000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря 2018 года в Москве повысилась стоимость уличных парковочных мест. Максимальная цена за один час стоянки теперь составляет 380 рублей в час.

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