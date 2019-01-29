Раненного в Нальчике полицейского перевезли на лечение в Москву

Нальчик, , 09:22 — REGNUM Состояние полицейского, раненного во время атаки бандитов в Нальчике, продолжает оставаться тяжелым. Врачи приняли решение переправить его на лечение в Москву.

Самолет с пострадавшим вылетел в столицу России 28 января. Дальнейшую высококвалифицированную помощь сотруднику полиции окажут в Центральном госпитале, сообщили в республиканской клинической больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на сотрудников ДПС было совершено 24 января в Нальчике. Четверо бандитов с ножами получили отпор полицейских и были ликвидированы. Во время отражения атаки был ранен один из трех стражей порядка. Ему провели операцию, но состояние раненого оставалось тяжелым. Он находился в реанимации на аппаратном дыхании.

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