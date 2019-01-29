В Китае было уничтожено 6885 мафиозных группировок в 2018 году

Пекин, , 09:09 — REGNUM Китайская полиция уничтожила 6885 мафиозных группировок с начала общенациональной кампании против организованной преступности, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

За время операции, стартовавшей около года назад, было раскрыто 79 270 уголовных эпизодов, изъята 851 единица огнестрельного оружия и заморожены активы общей стоимостью 62,1 млрд юаней ($9,23 млрд), сообщили в министерстве общественной безопасности Китая.

Отмечается также, что в стране замечено снижение числа преступлений, связанных с организованной преступностью, на 7,7% в сравнении с 2017 годом. Кроме того, 164 из 299 беглых преступников, поданных в розыск, были задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в Китае была арестована банда вымогателей, в которую входило 62 человека.

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