Поклонник игры The Legend of Zelda сделал из неё Doom

Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Разработчик модов под ником Exkodius уже третий год занят переносом игры The Legend of Zelda, вышедшей на платформе Nintendo Entertainment System (NES), на движок (базовая программа игры) классической Doom. Об этом 28 января сообщил портал Den of Geek.

https://twitter.com/ninsoup/status/1089955742487138304

Стоит отметить, что Exkodius в результате пришел к выводу, что ему, скорее всего, не удастся закончить работу над столь масштабным модом самостоятельно. Он надеется, что людям понравится тот результат, к которому он в итоге пришел и не исключает, что сам впоследствии продолжит дорабатывать эту странную модификацию игры.

Напомним, разработкой серии игр The Legend of Zelda в фентэзи-стилистике занимается геймдизайнер Сигэру Миямото. Эта франшиза является одной из главных для Nintendo.

