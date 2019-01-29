В общественном транспорте Москвы усилен контроль оплаты проезда

Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве усилили контроль оплаты проезда на городском транспорте, передаёт агентство «Москва».

С начала 2019 года контролёры ГКУ «Организатор перевозок» оштрафовали за безбилетный проезд 12 тысяч пассажиров. В прошлом году за тот же срок безбилетников выявили меньше на 5 тысяч человек.

«Просим москвичей не забывать прикладывать билет к валидатору. Пассажир, который этого не сделал, считается безбилетным, и будет оштрафован», — обратился к москвичам руководитель ГКУ Павел Павлов.

Он также напомнил, что контролёры на общественном транспорте Москвы работают с видеорегистраторами.

Сумма штрафа за безбилетный проезд составляет 1000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве общественный транспорт Москвы перестал использовать турникеты, что позволило увеличить скорость движения.

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