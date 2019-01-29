В 2019 году ВСУ получат 20 образцов нового оружия — министр обороны Украины

Харьков, Украина, , 09:11 — REGNUM В украинском государственном оборонном заказе на 2019 год предусмотрена поставка в ВСУ 20 новых видов вооружений, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщил 28 января телеканал NewsOne.

«Государственный оборонный заказ этого года, для меня лично является очень оптимистичным, потому что в нем предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных Сил, как минимум до 20 образцов, которых ранее не было в Вооруженных Силах Украины», — рассказал министр.

Полторак отметил, что Украина переходит к новому этапу развития ВСУ, а именно к созданию, производству и эксплуатации новой техники: танков, БТР, ракет, машин, систем залпового огня и артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Степан Полторак заявил, что Украина решила вопрос выпуска брони для своих танков и БТР. По его словам, предприятия Харькова наладили выпуск корпусов для бронетехники.

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