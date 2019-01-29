Еще один беглый чиновник добровольно сдался китайским властям

Чанчунь, Китай, , 09:01 — REGNUM Китайский беглец, обвиняемый во взяточничестве, по имени Пэй Чжаньжун, занимавший ранее высокую должность в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, добровольно вернулся на родину и сдался властям спустя два года бегов, сообщает 28 января агентство Синьхуа.

Пэй, которому сейчас уже 65 лет, ранее занимался людскими ресурсами и социальным обеспечением в провинции Цзилинь, где возглавлял отдел по делам демобилизованных военных офицеров. Он обвиняется во взяточничестве и выводе за рубеж денежных средств. Он бежал из страны в 2017 году. Тогда же местная прокуратура начала расследование против Пэя.

В настоящее время бывший чиновник активно сотрудничает с властями для того, чтобы вернуть в страну вывезенные денежные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2019 года в Китае вернулся другой беглый преступник Ван Цзюньвэнь, который ранее занимал высокую должность в департаменте экономического сотрудничества провинции Хайнань.

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