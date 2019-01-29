В Иркутской области мастер по натяжным потолкам осужден за взрыв газа

Иркутск, , 09:00 — REGNUM Мастер по монтажу натяжных потолков, устроивший взрыв в доме города Усть-Кут Иркутской области, приговорен решением суда к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно. Об этом сообщает 29 января пресс-служба областного Следственного управления СКР.

По данным ведомства, 45-летний осужденный монтировал потолки заказчикам с использованием тепловой пушки и газового баллона. Отмечается, что 3 декабря 2017 года в ходе работ в одной из квартир из баллона произошла утечка.

«Газ распространился по квартире, однако рабочий не принял мер к вызову аварийно-спасательной службы и закурил, в результате произошел взрыв газа», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате происшествия рухнули перекрытия между первым и вторым этажами пятиэтажки, погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Суд признал мастера виновным в нарушении требований безопасности, повлекших гибель человека, а также в уничтожении и повреждении имущества.

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