В Иракском Курдистане приняли меры против харасмента со стороны таксистов

Эрбиль, Ирак, , 09:02 — REGNUM Министерство внутренних дел Иракского Курдистана ввело правила для водителей такси в целях борьбы с сексуальными домогательствами, сообщает 29 января Rudaw.

Водители теперь должны пройти ряд специальных процедур, чтобы им позволили работать таксистами. Меры должны отвадить желание приставать к женщинам под угрозой максимальной невозможности впоследствии скрыть свою личность.

Причиной введения подобных новшеств со стороны правоохранительных органов стали серии скандалов в отношении женщин, которые стали предметом общественных обсуждений.

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