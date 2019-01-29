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В Иракском Курдистане приняли меры против харасмента со стороны таксистов

Общество

Теперь никто не останется анонимным

Эрбиль, Ирак, 29 января 2019, 09:02 — REGNUM  Министерство внутренних дел Иракского Курдистана ввело правила для водителей такси в целях борьбы с сексуальными домогательствами, сообщает 29 января Rudaw.

Водители теперь должны пройти ряд специальных процедур, чтобы им позволили работать таксистами. Меры должны отвадить желание приставать к женщинам под угрозой максимальной невозможности впоследствии скрыть свою личность.

Причиной введения подобных новшеств со стороны правоохранительных органов стали серии скандалов в отношении женщин, которые стали предметом общественных обсуждений.

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