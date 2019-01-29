Вторник, 29 Января 2019 года
08:53:33 МСК

Патриарх Кирилл собирается посетить Чечню, Ингушетию и Северную Осетию

Общество

Пресс-секретарь предстоятеля РПЦ рассказал о планах патриарха на ближайшее время

Москва, 29 января 2019, 08:53 — REGNUM  Глава русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить ряд регионов России, где он еще не бывал. Среди этих субъектов названы три республики Северного Кавказа — Чечня, Ингушетия и Северная Осетия.

По словам, пресс-секретаря предстоятеля Русской православной церкви священника Александра Волкова, глава РПЦ уже побывал почти во всех субъектах России, кроме «примерно семи из всех имеющихся». Среди них были названы в том числе Пермь, Забайкальский край и три региона СКФО.

Кроме того, патриарх намерен побывать на Крайнем Севере, где создаются новые епархии РПЦ, чтобы пообщаться с верующими и просто местными жителями. По словам Попова, патриарх уделяет особое внимание развитию этих мест, объехав уже все побережье Северного океана, и планирует «приезжать в другие места, потому что это колоссальный потенциал для развития и церкви, и государства».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Православие
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить