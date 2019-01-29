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На западе Канады из-за аномально теплой погоды зацвели вишни

Общество

По словам местных жителей, даже в самые теплые годы вишни начинают цвести не раньше середины февраля

Ванкувер, Канада, 29 января 2019, 08:48 — REGNUM  На западе Канады установилась экстремально теплая погода для зимнего времени года, благодаря чему на острове Ванкувер зацвела вишня, сообщает CTV.

По данным телеканала, на острове температура воздуха составила +6−8 градусов, а в последнюю декаду января погодные условия были также щадящими, что и стало причиной цветения вишни.

По словам местных жителей, даже в самые теплые годы вишня начинает цвести не раньше середины февраля. Синоптики обещают, что аномально теплая погода на острове продержится как минимум неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, сегодня, 29 января, в Москве будет от нуля до двух градусов мороза, в Подмосковье — до минус пяти, ветер юго-восточный 3−8 м/с. На протяжении трех дней ожидаются осадки в смешанной фазе, из-за чего возможен гололед. Ледяной дождь может пройти 31 января.

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Погодные аномалии
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