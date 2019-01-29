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Астана вошла в рейтинг «умных городов» по версии IDC

Общество

Астана получила 2,48 балла в рейтинге «умных городов»

Астана, 29 января 2019, 08:46 — REGNUM  Астана включена в международный рейтинг «умных городов» по версии международной консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), заявил глава управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Алишер Абдыкадыров, сообщает 29 января издание «Елорда Инфо».

Глава управления отметил, что Астана была включена в рейтинг за счет работы по обследованию отраслевых управлений акимата (администрации) города.

По версии IDC, Астана получила 2,48 балла в рейтинге «умных городов». Сингапуру присвоено 4,4 балла, Нью-Йорку — 3,7 балла, Дубаю — 3,6 балла, Москве — 3,1.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил ситуационный центр Smart city в городе Акколь Акмолинской области. Глава государства отметил, что концентрированные управленческие решения дают высокий результат в экономике.

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Политическая жизнь Казахстана
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