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Москвичам 29 января рекомендуют выбрать общественный транспорт

Общество

Из-за снегопада и гололедицы

Москва, 29 января 2019, 08:43 — REGNUM  Жителям Москвы стоит предпочесть общественный транспорт автомобилям во время поездок по городу 29 января. Такое сообщение опубликовано в микроблоге Транспортного комплекса Москвы.

«По возможности, пользуйтесь городским транспортом», — говорится в сообщении в Twitter.

В столице установилась облачная погода, днем потеплеет до — 1 °C.

Наблюдается гололедица, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть юго-восточный, южный со скоростью 5−10 м/с, сообщают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупредили москвичей об оттепели на фоне теплого циклона. В ближайшие дни ожидаются осадки в смешанной фазе, из-за чего возможен гололед и даже ледяной дождь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 31 января возможен ледяной дождь

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