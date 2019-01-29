Москвичам 29 января рекомендуют выбрать общественный транспорт

Москва, , 08:43 — REGNUM Жителям Москвы стоит предпочесть общественный транспорт автомобилям во время поездок по городу 29 января. Такое сообщение опубликовано в микроблоге Транспортного комплекса Москвы.

«По возможности, пользуйтесь городским транспортом», — говорится в сообщении в Twitter.

В столице установилась облачная погода, днем потеплеет до — 1 °C.

Наблюдается гололедица, местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть юго-восточный, южный со скоростью 5−10 м/с, сообщают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики предупредили москвичей об оттепели на фоне теплого циклона. В ближайшие дни ожидаются осадки в смешанной фазе, из-за чего возможен гололед и даже ледяной дождь.

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