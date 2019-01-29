Конкурс «Мисс Руанда — 2019» стал причиной межэтнической вражды – BBC

Кигали, , 08:46 — REGNUM Выборы победительницы конкурса «Мисс Руанда — 2019» вновь обострили давнюю этническую вражду народов хуту и тутси, об этом сообщает BBC Swahili.

Победительницей стала Нимвиза Меган.

Из 15 финалисток только одна девушка Джосианн Мвисенеза была из народа хуту, ей стоило огромных усилий пройти в финал и получить титул «Мисс Популярность» в ходе смс голосования и голосования в социальных сетях. Многие хуту голосовали за девушку по этническому признаку и нехорошо говорили о других, так как они этнические тутси. Это разжигание вражды между гражданами Руанды вызвало критику правительства.

Международная комиссия по борьбе с идеологией геноцида приняла серьезные меры против тех, кто использовал выборы мисс Руанды в качестве разжигания межэтнической вражды хуту и тутси.