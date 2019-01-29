Вторник, 29 Января 2019 года
08:52:19 МСК

Конкурс «Мисс Руанда — 2019» стал причиной межэтнической вражды – BBC

Общество

Вражда хуту и тутси в 1994 году привела к геноциду, правительство делает все, чтобы избежать повторения ситуации

Кигали, 29 января 2019, 08:46 — REGNUM  Выборы победительницы конкурса «Мисс Руанда — 2019» вновь обострили давнюю этническую вражду народов хуту и тутси, об этом сообщает BBC Swahili.

Победительницей стала Нимвиза Меган.

Из 15 финалисток только одна девушка Джосианн Мвисенеза была из народа хуту, ей стоило огромных усилий пройти в финал и получить титул «Мисс Популярность» в ходе смс голосования и голосования в социальных сетях. Многие хуту голосовали за девушку по этническому признаку и нехорошо говорили о других, так как они этнические тутси. Это разжигание вражды между гражданами Руанды вызвало критику правительства.

Международная комиссия по борьбе с идеологией геноцида приняла серьезные меры против тех, кто использовал выборы мисс Руанды в качестве разжигания межэтнической вражды хуту и тутси.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Конкурсы красоты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить