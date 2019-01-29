Ликвидация ЧП на Каме: в Перми завершилась операция по швартовке двух судов

Пермь, , 08:36 — REGNUM В Перми вечером 28 января завершилась операция по швартовке двух дебаркадеров, которые оторвались от берега 22 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, работы по ликвидации ЧП начались днём 28 января. Для транспортировки плавсредств выбрали речной вариант.

Буксир-толкач «Шлюзовой», прибывший из грузового района порта, сцепили с первой группой плавсредств и буксировали к мукомольному заводу. Когда завершился этап по швартовке первого «каравана» судов, то ситуацию проанализировали и решили не оттягивать с буксировкой второго дебаркадера. Поводом для такого решения стали благоприятные погодные условия. Ранее планировали операцию по транспортировке судов растянуть на два дня. Вечером 28 января акватория Камы была свободна от дебаркадеров.

Напомним, 22 января от берега в Речном порту Перми оторвались три дебаркадера. Один не успел далеко уплыть, поскольку охранник оперативно отреагировал в сложившейся ситуации и сбросил якорь. Ещё два судна начали двигаться по течению в сторону Коммунального моста. Из-за угрозы столкновения с опорой пришлось перекрывать движение транспорта на инженерном сооружении. Впоследствии дебаркадеры остановились в 200 метрах от моста. Они врезались в льдину и вмерзли в лёд. На ликвидацию ЧП потребовалась неделя, всё это время в городе действовал режим повышенной готовности, а в районе моста дежурили госавтоинспекторы.