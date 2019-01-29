Издатель игры Metro Exodus променял сервис Steam на Epic Games Store

Берлин, , 08:34 — REGNUM Студия Deep Silver, являющаяся издателем Metro Exodus приняла решение, согласно которому после релиза игра будет продаваться не в сервисе Steam, а в Epic Games Store. Об этом 28 января сообщил портал PC Gamer.

Таким образом, она временно станет ещё одной эксклюзивной игрой этого онлайн-магазина. Для пользователей США её стоимость составит $50. В Steam и на других игровых сервисах Metro Exodus вновь начнет продаваться после 14 февраля 2020 года. Стоит отметить, что те покупатели, которые приобрели игру в Steam на стадии предзаказа, смогут скачать её через этот сервис. Компания Valve назвала это решение Deep Silver «нечестным» по отношению к пользователям Steam.

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Напомним, Metro Exodus представляет собой игру, выполненную в жанре постапокалиптического шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия), она является продолжением Metro 2033 и Metro: Last Light. Релиз Metro Exodus запланирован на 15 февраля 2018 года.

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