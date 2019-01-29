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Здание Кремлевской больницы в Москве отреставрируют

Общество

После реставрации зданию вернут исторический облик

Москва, 29 января 2019, 08:26 — REGNUM  В центре Москвы — в Романовом переулке — начинается реставрация Кремлевской больницы. Разрешение на реставрацию легендарной больницы выдало Мосгорнаследие, сообщается на портале мэра Москвы.

Кремлевская больница — это уникальный памятник архитектуры в стиле позднего конструктивизма. В его основе находится доходный дом Шереметевых конца XIX века, который в 20−30-е годы ХХ века был надстроен для размещения больницы.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, после реставрации зданию вернут исторический облик, а внутри здание больницы превратится в современный многофункциональный медицинский центр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры. За восемь лет отреставрировано 1167 памятников истории и культуры.

Подробнее: В Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры

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Судьба архитектурного наследия
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