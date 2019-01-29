Астана, , 08:28 — REGNUM Более 15% молодых людей в Казахстане не уверены в своей безопасности от нападения, насилия и коррупции. Об этом 29 января сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на данные межгосударственного статистического комитета СНГ.

В безопасности от нападения уверены 29,3% молодых людей Казахстана, 48,3% — частично уверены, 15,6% — не уверены, затруднились ответить — 6,8%. В безопасности от физического насилия уверены 29,7%, частично уверены — 47%, не уверены — 16,3%, затруднились ответить 7%. В опросе приняли участие молодые люди в возрасте от 15 до 28 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что министерство планирует разработать рекомендации для профилактики преступности среди несовершеннолетних.

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