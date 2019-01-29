Эхо Магнитогорска: тысячи жителей Прикамья могут лишиться газа

Пермь, , 08:20 — REGNUM В Пермском крае выявлено 208 многоквартирных домов, не имеющих договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования (ВДГО) со специализированными организациями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН), ведомство предупредило управляющие организации об ограничении поставки газа в такие домах.

По закону ответственность за содержание и безопасную эксплуатацию ВДГО лежит на управляющих организациях. Невыполнение требований закона влечёт за собой административное наказание, а также является основанием для приостановки подачи газа в дом. Приостановка подачи газа — необходимая мера в той ситуации, когда управляющая организация не обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования, подчеркнули в краевой ИГЖН.

Стоит отметить, что больше половины домов, выявленных без необходимых договоров, приходится на Пермь — 117. Без газа рискуют остаться и многоквартирные дома в Соликамске, Губахе, Усолье, Краснокамске, Пермском районе, Добрянке, Чусовом, Чайковском.

Добавим, после ЧП в Магнитгорске Челябинской области, когда 31 декабря 2018 года обрушился целый подъезд высотного дома, в регионах начали проверять состояние газового оборудования в жилом фонде, а также наличие необходимой документации. Напомним, приоритетной версией смертельбного обрушения в Магнитогорске (погибли 39 человек) следователи назвали взрыв бытового газа.

По официальным данным, в Пермском крае газифицировано 12 278 многоквартирных домов. Владельцы 98% жилого фонда имеют необходимые договоры и ведут работу по обслуживанию газового оборудования.