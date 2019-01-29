В Гидрометцентре РФ предупредили о «зимней» погоде в марте

Москва, , 08:07 — REGNUM В последнем зимнем и первом весеннем месяцах 2019 года в центральных регионах России установится по-настоящему «зимняя» погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам ученого, в феврале и марте погода в центральных регионах страны будет изменчивой — ожидаются и сильные морозы, и оттепели.

«В этом году жителям центральных регионов России не стоит рассчитывать на раннюю весну. В этом году мы не прогнозируем и быстрого схода снежного покрова», — цитирует слова Вильфанда «Российская газета».

Как сообщало ИА REGNUM, в Гидрометцентре РФ уведомили, что в Москве в феврале ожидаются морозы до — 15 градусов.

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