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В Улан-Удэ наказали учителя, заставившего школьников сидеть в противогазах

Общество

Учитель, допустивший педагогическую ошибку, получил выговор

В Улан-Удэ наказали учителя, заставившего школьников сидеть в противогазах
Противогазы

Улан-Удэ, 29 января 2019, 07:58 — REGNUM  Учитель по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школе № 58 в Улан-Удэ, заставивший учеников седьмого класса весь урок сидеть в противогазах за опоздание на занятия, получил выговор. Об этом сообщила первый зампредседателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ Любовь Цепкова в интервью ТАСС.

«Это, (мера дисциплинарного воздействия за опоздание) конечно, не педагогичный метод», — заявила Цепкова.

По ее словам, учитель, допустивший в данном случае педагогическую ошибку, получил выговор.

Напомним, ранее пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Бурятии распространила информацию о случае с противогазами в школе №58 в Улан-Удэ. По вопросу нарушения прав детей к детскому омбудсмену обратились родители семиклассников.

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