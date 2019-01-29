МБРР профинансирует программу восстановления земель в Казахстане

Астана, , 07:57 — REGNUM Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выделит средства на реализацию программы по восстановлению 57,3 тыс. га сельскохозяйственных земель в Туркестанской области Казахстана. Об это 28 января заявил глава регионального управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Руководитель управления отметил, что в 2018 году из местного бюджета было выделено 2,6 млрд тенге ($6,86 млн) на улучшение мелиоративного состояния 45,5 тыс. га земель.

Бадыраков добавил, что в 2018 году объем валовой продукции сельского хозяйства региона составил 542,8 млрд тенге ($1,43 млрд), что на 12,5% больше, чем в 2017 году. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции составил $180,9 млн, что на 12,6% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем валового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Казахстане составил 4,41 трлн тенге ($11,7 млрд по курсу на 16 января), что на 3,4% больше, чем годом ранее.

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