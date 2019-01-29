Интернет облетело видео с самой загруженной парковки в мире

Бангкок, , 07:39 — REGNUM Чтобы найти место на самой загруженной парковке в мире, водителям приходится выходить из автомобиля и подкатывать его вручную, уплотняя ряды до минимального расстояния. Видео с безумной парковки в Бангкоке опубликовал канал Viral Press.

«Сотни автомобилистов ежедневно въезжают на бесплатную парковку в районе Чатучак в Бангкоке (Таиланд), чтобы не платить ближайших стоянках. Стандартная такса на них составляет около 20 бат (примерно 42 рубля — прим. ИА REGNUM )», — говорится в подписи к видео.

На видео видно, что для защиты автомобилей водители используют пенопласт или мягкие материалы. Также на этой парковке не ставят авто «на ручник», чтобы в случае необходимости машину удалось перекатить.

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