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Интернет облетело видео с самой загруженной парковки в мире

Общество

Сотни автомобилистов из Бангкока предпочитают экономить, оставляя автомобиль на бесплатной парковке

Бангкок, 29 января 2019, 07:39 — REGNUM  Чтобы найти место на самой загруженной парковке в мире, водителям приходится выходить из автомобиля и подкатывать его вручную, уплотняя ряды до минимального расстояния. Видео с безумной парковки в Бангкоке опубликовал канал Viral Press.

«Сотни автомобилистов ежедневно въезжают на бесплатную парковку в районе Чатучак в Бангкоке (Таиланд), чтобы не платить ближайших стоянках. Стандартная такса на них составляет около 20 бат (примерно 42 рубля — прим. ИА REGNUM )», — говорится в подписи к видео.

На видео видно, что для защиты автомобилей водители используют пенопласт или мягкие материалы. Также на этой парковке не ставят авто «на ручник», чтобы в случае необходимости машину удалось перекатить.

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