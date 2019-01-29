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Синоптики предупредили москвичей об осадках и гололедице

Общество

Дневная температура воздуха в мегаполисе составит от -3 до -1 °С

Синоптики предупредили москвичей об осадках и гололедице
Gwydion M. Williams
Гололедица

Москва, 29 января 2019, 07:37 — REGNUM  Сегодня, 28 января, в Москве и Московской области ожидается снежная погода и гололедица. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха в мегаполисе составит от — 3 до — 1 °C. Ветер ожидается юго-восточный и южный, его скорость будет достигать 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

«Облачно. Местами небольшой снег. Гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре погоды «Фобос» уведомили: за минувшие выходные 26 и 27 января в Москве выпало 40% месячной нормы осадков.

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