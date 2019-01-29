Оренбуржец получил 12 лет за преступление в отношении ребёнка

Оренбург, , 07:28 — REGNUM В Курманаевском районе Оренбургской области суд первой инстанции признал 59-летнего местного жителя виновным в совершении особо тяжкого преступления. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, мужчина осуждён за посягательство на половую неприкосновенность ребёнка.

По данным суда, в июне 2018 года пьяный мужчина совершил дома развратные действия в отношении семилетней девочки, проживающей по соседству. Ребёнок рассказал о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

Как отметили в следственных органах, был назначен ряд экспертиз, которые указали на причастность мужчины к преступлению. Суд назначил оренбуржцу 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Стоит отметить, в 2018 году группа депутатов во главе с Ириной Яровой внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который призван защитить детей от сексуального насилия. Летом документ прошёл первое чтение. Законопроектом предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, влекущие тяжкие последствия для жизни и здоровья.

В 2017 году Следственный комитет возбудил 13,5 тыс. уголовных дел по факту преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При этом более 40% детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера, — это дети в возрасте до 10 лет.