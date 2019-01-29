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Работа Instagram была восстановлена после сбоя

Общество

Спустя несколько часов после обнаружения неполадок количество жалоб резко сократилось

Вашингтон, 29 января 2019, 07:26 — REGNUM  Технические специалисты соцсети Instagram практически полностью восстановили работу сервиса после серьезного сбоя минувшей ночью. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Отмечается, что пользователи по всему миру начали жаловаться на проблемы с социальной сетью в ночь с 28 на 29 января по Москве. В частности, отмечены сообщения о сбоях из США, Великобритании, Австралии, Португалии, Бразилии и России.

Спустя несколько часов после обнаружения неполадок работа сервиса была восстановлена и количество жалоб резко сократилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января администрация Twitter заявила о выявлении и устранении проблемы в работе приложения, существовавшей с осени 2014 года. Из-за некорректной работы защита сообщений в настройках конфиденциальности могла самопроизвольно отключаться.

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