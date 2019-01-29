Мошенничество и взятка: на Урале бывший судебный пристав отдан под суд

Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM В Екатеринбурге под суд отдан 29-летний бывший судебный пристав-исполнитель, работавший в отделе судебных приставов по Ленинскому району. Расследование уголовного дела завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском областном управлении СКР.

Гражданину вменяют 20 эпизодов преступлений, связанных с мелким взяточничеством и мошенничеством. Следователи полагают, что свою преступную деятельность он вёл в 2014—2017 годах. В декабре 2017 года его поймали сотрудники ФСБ.

Следователи полагают, что обвиняемый действовал в сговоре со своим непосредственным руководителем, уголовное дело против которого ещё расследуется. Суть преступлений в том, что в электронную базу службы судебных приставов вносились недостоверные сведения. Для исполнения «обязательств» со счёта подразделения службы на счета подложных взыскателей переводились деньги. Всего было похищено около 12,5 млн рублей.

Также следствие подозревает случай мелкого взяточничества. По его данным, в июле 2017 года обвиняемый получил от своей знакомой бутылку коньяка, коробку конфет и две банки кофе растворимого в виде взятки за снятие запрета на совершение действий с автомашиной.