В Екатеринбурге нашли альтернативу популярному автобусному маршруту 024

Екатеринбург, , 06:39 — REGNUM В Екатеринбурге 30 января автобусы маршрута №57-А начнут перевозить пассажиров, полностью дублируя от центра города до микрорайона Вторчермет упразднённый ранее маршрут №024. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации Екатеринбурга также сообщили, что начиная со среды, 30 января начнёт работать северное плечо маршрута №024 от площади 1905 года до микрорайона Сортировка.

Напомним, что организовать замену популярному маршруту планировали с понедельника, 28 января. Однако в целях обеспечения безопасности перевозки пассажиров необходимо провести инструктаж водителей, выезжающих на новый маршрут. В городской управе пояснили, что это обязательная процедура и именно с ней связана задержка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге маршрут городского общественного транспорта №024 прекратил движение с начала 2019 года. В конце 2018 года закончился срок действия контракта между муниципалитетом и перевозчиком, и его не продлили.

Однако отмена маршрута вызвала недовольство многих граждан, которые сообщили о возникших сложностях и неудобствах, вызванных этим. Также многим пришлось добираться по привычному маршруту с пересадками, что повлекло дополнительные расходы.

В итоге в мэрии состоялось заседание согласительной комиссии, в работе которой приняли участие чиновники администрации, депутаты и горожане. Было принято решение создать альтернативу популярному маршруту, запустив дополнительные муниципальные автобусы.

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