Британский парламент рассматривает возможность блокировки соцсетей

Лондон, , 05:04 — REGNUM Парламент Великобритании может ограничить доступ к социальным сетям, если администрация соцсетей не займется проблемой фильтрации вредного контента, заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок в эфире телеканала BBC.

Он заявил, что в социальных сетях распространяется большое количество вредного фото‑ и видеоконтента, в котором содержатся призывы к суициду. По его словам, администрации соцсетей не справляются с фильтрацией и удалением зловредного содержимого. Хэнкок добавил, что в случае, если руководство соцсетей продолжит подобную политику, то вопрос будет решаться уже на законодательном уровне. Это может привести к закрытию доступа к социальным сетям в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, это заявление Хэнкока было сделано после информации о том, что 14-летняя Молли Рассел покончила с собой в 2017 году. По словам ее отца Иэна Рассела, давшего интервью газете The Sunday Times, именно социальные сети повлияли на ее решение совершить суицид.

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