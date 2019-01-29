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Беглов отчитался об успешной борьбе со снегом на дорогах Петербурга

Общество

Несмотря на все старания служб, на улицах города остается большое количество неубранного снега

Санкт-Петербург, 29 января 2019, 03:17 — REGNUM  Властям Санкт-Петербурга удалось справиться со снегом на дорогах, несмотря на обильные осадки в городе зимой, заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на совещании, сообщает пресс-служба Смольного.

Сообщается, что дорожным службам удалось справиться со снегом на дорогах, несмотря на 130 сантиметров осадков, выпавших с начала зимы. Беглов поручил обработать более ста улиц Петербурга гранитной крошкой, так как в скором времени ожидаются сильные снегопады и потепление. По его словам, дорожным службам необходимо готовиться к новым погодным условиям и вовремя убирать тротуары и дворы.

Беглов также подчеркнул, что городские службы города переводились на круглосуточный режим работы с 18 по 20 января. Он добавил, что, несмотря на все старания служб, на улицах города остается большое количество неубранного снега. В связи с этим он призвал жестко контролировать состояние дорог и тротуаров Северной столицы.

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Снегопады, метели, снежные бури
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