Беглов отчитался об успешной борьбе со снегом на дорогах Петербурга

Санкт-Петербург, , 03:17 — REGNUM Властям Санкт-Петербурга удалось справиться со снегом на дорогах, несмотря на обильные осадки в городе зимой, заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов на совещании, сообщает пресс-служба Смольного.

Сообщается, что дорожным службам удалось справиться со снегом на дорогах, несмотря на 130 сантиметров осадков, выпавших с начала зимы. Беглов поручил обработать более ста улиц Петербурга гранитной крошкой, так как в скором времени ожидаются сильные снегопады и потепление. По его словам, дорожным службам необходимо готовиться к новым погодным условиям и вовремя убирать тротуары и дворы.

Беглов также подчеркнул, что городские службы города переводились на круглосуточный режим работы с 18 по 20 января. Он добавил, что, несмотря на все старания служб, на улицах города остается большое количество неубранного снега. В связи с этим он призвал жестко контролировать состояние дорог и тротуаров Северной столицы.