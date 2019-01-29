Суд завершил допросы экс-бухгалтера «Седьмой студии»

Москва, , 02:25 — REGNUM В Мещанском суде Москвы завершился допрос бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, сообщает РЕН-ТВ

Сообщается, что допрос проходил два дня — 25 и 28 января. В ходе допроса она рассказала о схемах, использовавшихся для вывода бюджетных средств, а также о роли в них фигурантов дела «Седьмой студии».

Масляева рассказала, что на должность ее пригласил Юрий Итин, который также проходит по делу в качестве фигуранта. По ее словам, с 2011 года фигуранты по делу «Седьмой студии» неоднократно проводили встречи с обсуждением планов, на которых присутствовали Итин, режиссер Кирилл Серебренников и генеральный продюсер Алексей Малобродский.

«Меня пригласили на работу для того, чтобы придать законный вид деятельности «Седьмой студии», сдавать отчеты в различные фонды, Минкультуры, заниматься обналичиванием», — заявила она.

Масляева подчеркнула, что схему по выводу бюджетных средств она контролировала лишь частично, настоящие масштабы произошедшего она осознала только после возбуждения уголовного дела. Деньги, которые находились в ее ведении, Масляева перечисляла помощнице Ларисе Войкиной, которая, по словам Масляевой, вела «черную бухгалтерию».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января предприниматель Валерий Синельников на заседании по делу «Седьмой студии» заявил, что обналичил около 25 млн рублей для театральной труппы. Он подчеркнул, что выводил деньги через фиктивные договора. Он также подтвердил свое знакомство с фигурантами уголовного дела — Юрием Итиным, Алексеем Малобродским и Ниной Масляевой.

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