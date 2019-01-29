Скончался участник ГКЧП Александр Тизяков

Екатеринбург, , 01:42 — REGNUM Член ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению) Александр Тизяков скончался 28 января в возрасте 92 лет, сообщает официальный портал Екатеринбурга.

«Руководители Екатеринбурга выражают соболезнования родным и близким в связи с кончиной бывшего директора Машиностроительного завода им. Калинина Александра Тизякова», — говорится в сообщении.

Комментируя сообщение о кончине Александра Тизякова, депутат Госдумы Андрей Ветлужских сказал, что покойный был для него учителем.

«Мой первый директор (завод им. Калинина) и наставник. Безмерно скорбим», — сказал депутат.

Уточняется, что прощание с Тизяковым пройдет в Екатеринбурге в ДК им. Лаврова с 10:00 (время местное) 29 января. Похоронят его на Широкореченском кладбище.

Напомним, Тизяков на момент создания ГКЧП был президентом Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР.

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